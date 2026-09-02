Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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02.09.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica springt am Mittwochnachmittag an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,5 Prozent auf 66,80 CHF.
Das Papier von Basilea Pharmaceutica legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 5,5 Prozent auf 66,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'153 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 67,40 CHF. Bei 63,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 73'555 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,40 CHF) erklomm das Papier am 02.09.2026. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 0,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,70 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie 49,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.
Voraussichtlich am 16.02.2027 dürfte Basilea Pharmaceutica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Basilea Pharmaceutica-Anleger Experten zufolge am 15.02.2028 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 4,60 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Basilea Pharmaceutica am 02.09.2026
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