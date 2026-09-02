Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittwochmittag im Aufwind

Um 12:28 Uhr ging es für das Basilea Pharmaceutica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 65,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'091 Punkten liegt. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,70 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,90 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Basilea Pharmaceutica-Aktien beläuft sich auf 42'422 Stück.

Am 27.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Basilea Pharmaceutica-Aktie 1,37 Prozent zulegen. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,70 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Verlust von 31,86 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Basilea Pharmaceutica-Anleger Experten zufolge am 15.02.2028 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,60 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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