Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Vormittag tiefer

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 48,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 14'467 Punkten steht. Der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,80 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'074 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Basilea Pharmaceutica am 14.02.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Basilea Pharmaceutica-Anleger Experten zufolge am 20.02.2024 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -1,214 CHF je Aktie in den Basilea Pharmaceutica-Büchern.

