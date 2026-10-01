Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Vormittag im Minus

Um 09:28 Uhr fiel die Basilea Pharmaceutica-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 68,90 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'456 Punkten steht. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,90 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'264 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

Am 21.09.2026 markierte das Papier bei 70,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie ist somit 2,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 44,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie 54,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Basilea Pharmaceutica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF.

Voraussichtlich am 16.02.2027 dürfte Basilea Pharmaceutica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Basilea Pharmaceutica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,58 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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