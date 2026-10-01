Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Der Basilea Pharmaceutica-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 68,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'393 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 67,80 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'002 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

Bei 70,50 CHF erreichte der Titel am 21.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,70 CHF. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,46 Prozent.

Zuletzt erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 vorlegen. Basilea Pharmaceutica dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.02.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Basilea Pharmaceutica-Gewinn in Höhe von 4,58 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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