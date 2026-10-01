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Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

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01.10.2026 12:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittag tiefer

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,4 Prozent auf 68,20 CHF.

Basilea Pharmaceutica
68.63 CHF -1.80%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die Basilea Pharmaceutica-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,4 Prozent auf 68,20 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'385 Punkten notiert. Im Tief verlor die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 68,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Basilea Pharmaceutica-Aktien beläuft sich auf 5'173 Stück.

Am 21.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,50 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,37 Prozent. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,70 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 52,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.02.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Basilea Pharmaceutica-Anleger Experten zufolge am 15.02.2028 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,58 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Short 14’532.41 13.69 SGBK2U
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Long 12’785.69 13.76 SI6BUU
Long 12’239.76 8.95 SMABBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Basilea Pharmaceutica am 01.10.2026

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