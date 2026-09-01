Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Um 09:28 Uhr stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 63,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'152 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,80 CHF an. Bei 63,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'241 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Am 27.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,50 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,56 Prozent. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie 42,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Am 16.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Basilea Pharmaceutica-Anleger Experten zufolge am 15.02.2028 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Basilea Pharmaceutica-Gewinn in Höhe von 4,60 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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