Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.09.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica schiebt sich am Dienstagvormittag vor
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 63,60 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 63,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'152 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,80 CHF an. Bei 63,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'241 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
Am 27.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,50 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,56 Prozent. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie 42,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.
Am 16.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Basilea Pharmaceutica-Anleger Experten zufolge am 15.02.2028 werfen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Basilea Pharmaceutica-Gewinn in Höhe von 4,60 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Basilea Pharmaceutica-Aktie
Basilea-Aktie weit im Plus: Ziele hochgeschraubt
Basilea-Aktie zieht an: Zusätzliche US-Fördergelder für Antibiotika-Projekt
Aktie legt zu: Basilea erhält weitere Millionen für Fosmanogepix-Studie von BARDA
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Basilea Pharmaceutica AG
|
10:02
|SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
09:29
|Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica schiebt sich am Dienstagvormittag vor (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
20.08.26
|SIX-Handel SPI beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Verluste in Zürich: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Börse Zürich in Rot: SPI sackt letztendlich ab (finanzen.ch)