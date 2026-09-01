Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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01.09.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Basilea Pharmaceutica
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 63,30 CHF.
Der Basilea Pharmaceutica-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 63,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'129 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bisher bei 62,70 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,60 CHF. Bisher wurden heute 16'775 Basilea Pharmaceutica-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 66,50 CHF erreichte der Titel am 27.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 4,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 29,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Basilea Pharmaceutica ein EPS in Höhe von 4,60 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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