Basilea-Aktie etwas fester: Präsentation neuer Daten zu drei Wirkstoffen auf Fachkongress

Die Konferenz findet vom 21. bis 24. Oktober 2026 in Washington D.C. statt, wie das Biopharmaunternehmen Basilea am Dienstag bekanntgab.

Bei Fosmanogepix, einem Wirkstoff gegen Pilzinfektionen, der sich in der klinischen Phase III befindet, stehen unter anderem zwei mündliche Präsentationen im Mittelpunkt. Eine davon zeigt Daten aus dem sogenannten Expanded Access Program - einem Programm, das Patienten ausserhalb klinischer Studien Zugang zu noch nicht zugelassenen Medikamenten ermöglicht - bei Kindern bis elf Jahren mit invasiven Schimmelpilzinfektionen. Die andere Präsentation befasst sich mit der Wirksamkeit des aktiven Bestandteils Manogepix gegen den Hefepilz Candida auris.

Für Isavuconazol, das unter dem Markennamen Cresemba in den USA zur Behandlung invasiver Pilzinfektionen zugelassen ist, werden mehrere Poster präsentiert. Themen sind unter anderem die Sicherheit im Vergleich zu anderen Azol-Antimykotika, der Einsatz bei Kindern sowie die Wirksamkeit bei verschiedenen Patientengruppen wie Organtransplantierten und Krebspatienten.

Zu Ceftobiprole, einem Antibiotikum, das in den USA unter dem Namen Zevtera vermarktet wird, werden ebenfalls Daten gezeigt. Darunter sind Analysen zur Dosisfindung bei Kindern mit Staphylokokken-Bakteriämie sowie Daten zur Wirksamkeit gegen aktuelle klinische Erregerstämme aus den USA.

Für die Anteilsscheine von Basilea geht es im Schweizer Handel zwischenzeitlich um 0,15 Prozent nach oben auf 67,70 Franken.

awp-robot/hr

Allschwil (awp)