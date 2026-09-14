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14.09.2026 11:12:00
Basilea-Aktie dreht ins Minus: Partner Asahi Kasei startet Studie mit Pilzmittel bei Kindern
Basileas Partner Asahi Kasei Therapeutics hat eine klinische Studie mit dem Antimykotikum Cresemba (Wirkstoff: Isavuconazol) bei Kindern gestartet.
Die Studie untersucht demnach Sicherheit und Verhalten des Wirkstoffs im Körper bei Kindern. Es handelt sich um eine klinische Phase-II-Studie, die an mehreren Standorten in Japan durchgeführt wird.
Cresemba ist in Japan bereits für Erwachsene zugelassen - zur Behandlung von Schimmelpilzinfektionen, Schleimpilzinfektionen und Kryptokokkose. In den USA, Kanada, Europa und China ist das Mittel bereits auch für Kinder zugelassen. In Japan fehlt diese Zulassung für Kinder bislang noch.
Laut aktuellen Marktdaten lagen die weltweiten Verkäufe von Cresemba im Zwölfmonatszeitraum von April 2025 bis März 2026 bei 782 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
An der SIX fällt die Basilea-Aktie stellenweise um 1,50 Prozent auf 65,70 Franken zurück.
awp-robot/hr
Allschwil (awp)
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