Basilea-Aktie dreht ins Minus: Basilea verschlankt weiter seine Strukturen

Mit dem US-Biotechunternehmen Twentyeight-Seven Therapeutics habe man einen Käufer für das präklinische, also frühe Onkologie-Portfolio gefunden, teilte Basilea am Mittwoch mit.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Basilea den Angaben zufolge eine Abschlagszahlung von 1 Million Franken und potenzielle kurzfristige Meilensteinzahlungen von 2 Millionen. Darüber hinaus hat Basilea Anspruch auf weitere Zahlungen in Höhe von bis zu 351 Millionen bei Erreichen von vordefinierten Entwicklungs-, Zulassungs- und Umsatzmeilensteinen.

Im Februar hatte Basilea bekanntgegeben, sich zukünftig auf seine Pipeline im Bereich der Antiinfektiva zu konzentrieren und sich daher von den Onkologie-Aktivitäten trennen zu wollen. Bei der Umsetzung der neuen Strategie habe das Unternehmen bereits Fortschritte gemacht und erwarte nach 2022 keine wesentlichen Ausgaben im Zusammenhang mit den Onkologieaktivitäten. Basilea sieht sich weiterhin "auf dem besten Weg, ab 2023 nachhaltige Profitabilität zu erreichen", bestätigt das Unternehmen frühere Aussagen.

Die Basilea-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,50 Prozent tiefer bei 46,05 Franken, nachdem sie mit Aufschlägen in den Tag gestartet war.

hr/rw

Basel (awp)