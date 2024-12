Basilea-Aktie deutlich im Plus: Basilea schliesst Lizenzabkommen für Zevtera mit US-Unternehmen Innoviva ab

Er heisst Innoviva Specialty Therapeutics.

Innoviva habe eine etablierten Vertriebsorganisation für den Spitalbereich und eine Kernkompetenz in der Vermarktung von Antiinfektiva, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Basilea hatte über Monate nach einem Partner für den US-Markt gesucht.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Basilea laut den Angaben eine Abschlagszahlung in Höhe von 4 Millionen US-Dollar sowie gestaffelte umsatzabhängige Lizenzgebühren (Royalties) auf die Netto-Umsätze im hohen 10er- bis mittleren 20er-Prozentbereich. Insgesamt habe Basilea Anspruch auf umsatzabhängige Meilensteinzahlungen in Höhe von bis zu 223 Millionen US-Dollar, heisst es. Darüber hinaus werde Innoviva die in den USA benötigten Produktmengen von Zevtera exklusiv von Basilea beziehen.

Ceftobiprol ist als Zevtera und Mabelio bereits in einer Reihe europäischer Länder und weiteren Regionen zugelassen und auf dem Markt. In den USA ist das Antibiotikum seit April zugelassen. Wie Basilea seinerzeit schrieb, macht es für den US-Markt "die weltweit bedeutendsten Marktchancen" für das Medikament aus.

An der SIX notiert die Basilea-Aktie zeitweise 6,33 Prozent im Plus bei 42,85 Franken.

Allschwil (awp)