Basilea-Aktie: Basilea erhält dank starker Cresemba-Umsätze weitere Meilensteinzahlung

Dieser Meilenstein sei durch die anhaltend starken Umsätze mit dem Schimmelpilzmittel Cresemba in der Region Asien-Pazifik und China ausgelöst worden, wie aus einer Medienmitteilung vom Dienstag hervorgeht.

Dies sei der zweite Umsatzmeilenstein innerhalb von acht Monaten, der für das Mittel in der Region ausgelöst wurde. Der Lizenzvertrag zwischen Basilea und Pfizer umfasst Europa, sowie Länder im asiatisch-pazifischen Raum und China. Im Rahmen der Vereinbarung mit Pfizer hat Basilea Anspruch auf regulatorische und kommerzielle Meilensteinzahlungen in Höhe von bis zu rund 580 Millionen Franken sowie auf umsatzbezogene Lizenzgebühren im Mittzehner- Prozentbereich.

Cresemba ist in 73 Ländern zugelassen und wird derzeit in 63 Ländern vermarktet, darunter in den USA, den meisten EU-Mitgliedsstaaten und weiteren Ländern innerhalb und ausserhalb Europas.

Basel (awp)