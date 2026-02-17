|Ziele übertroffen
|
17.02.2026 08:20:00
Basilea-Aktie: 2025 weiter auf Wachstumskurs
Das Biopharmaunternehmen Basilea hat im vergangenen Geschäftsjahr die eigenen Ziele leicht übertroffen.
Im vergangenen Jahr setzte Basilea laut Communiqué vom Dienstag 232,4 Millionen Franken um, ein Plus von 11,4 Prozent gegenüber 2024. Hierzu steuerten die beiden vermarkteten Produkte Cresemba zur Behandlung von Pilzinfektionen und das Antibiotikum Zevtera den Löwenanteil bei. Damit hat Basilea die eigene Umsatzprognose von 225 Millionen leicht übertroffen.
Die Lizenzeinnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 15,4 Prozent auf knapp 112 Millionen Franken. Getragen wurde dies hauptsächlich von der weiterhin starken Nachfrageentwicklung für Cresemba in wichtigen Märkten. Der Produktumsatz belief sich auf 50,8 Millionen, was um 7 Millionen unter dem Vorjahreswert liegt. Den Rückgang erklärt Basilea mit dem geplanten Auslaufen der Produktliefervereinbarung mit dem Lizenz-Partner Pfizer.
Dem standen Kosten von insgesamt knapp 181 Millionen gegenüber, ein Anstieg um etwas mehr als 30 Millionen. Dieser Anstieg sei der strategischen Erweiterung des klinischen Spätphasen-Pipeline um Ceftibuten-Ledaborbactam sowie den fortgesetzten Investitionen in das eigene F&E-Portfolio geschuldet. Vor allem die beiden laufenden klinischen Phase-III-Studien mit dem Hoffnungsträger Fosmanogepix bei invasiven Hefe- und Schimmelpilzinfektionen schlugen sich in den Forschungsausgaben nieder.
Der Betriebsgewinn kam bei knapp 52 Millionen Franken zu liegen nach 61,2 Millionen im Vorjahr. Der Rückgang ist auf die Leistung von 12 Millionen Abschlags- und Meilensteinzahlungen im Zusammenhang mit der Einlizenzierung von Ceftibuten-Ledaborbactam zurückzuführen, schreibt Basilea. Bereinigt um diesen Sondereffekt läge der Betriebsgewinn 2025 über demjenigen von 2024. Damit hat das Unternehmen auch beim Betriebsgewinn die eigene Zielsetzung von etwa 50 Millionen leicht übertroffen.
Weiteres Wachstum 2026 erwartet
Für das bereits angelaufene Jahr 2026 stellt das Biopharmaunternehmen ein Umsatzwachstum von etwa 10 Prozent und ein Plus beim Betriebsgewinn von etwa 20 Prozent in Aussicht. Gleichzeitig geht Basilea davon aus, dass auch die Ausgaben für Forschung und Entwicklung um etwa 20 Prozent steigen werden.
Darüber hinaus kommt es zu Veränderungen im Verwaltungsrat. Thomas Werner und Martin Nicklasson haben sich entschieden, nicht für eine weitere Amtsperiode anzutreten. Der Verwaltungsrat schlägt nun Anne Whitaker und Naseem Amin zur Wahl als neue Mitglieder vor.
hr/to
Basel (awp)
Weitere Links:
Dienstag 18 Uhr live: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig
Das Webinar am Dienstagabend mit Uwe Kälberer zeigt, wie Volumen und Orderflow offenlegen, wo Kapital agiert - und warum Märkte laufen, stoppen oder täuschen.Schnell Plätze sichern!
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!
Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI dürfte schwächer starten -- DAX mit Verlusten erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt wird schwächer erwartet. Am Dienstag dürfte sich der deutsche Aktienmarkt mit Verlusten präsentieren. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.