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07.08.2026 06:37:00
Basic Chemical Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Basic Chemical Industries hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.64 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.130 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 197.3 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 188.5 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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