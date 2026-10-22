|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
22.10.2026 15:44:39
BASF wirbt für Evonik-Übernahme - Essen soll Standort mit mindestens einem Vorstand bleiben
DOW JONES--BASF-Vorstandschef Markus Kamieth wirbt mit den entstehenden Grössenvorteilen für eine Übernahme des Chemiekonzern Evonik. "Jetzt zählt's. Alleine kleiner oder gemeinsam grösser denken", sagte der Manager in einer am Donnerstag veröffentlichten Videobotschaft. Beide Unternehmen seien stark in der Spezialchemie, allerdings müsse Evonik bestimmte Vorprodukte zukaufen. "Über den BASF-Verbund kämen diese günstiger, direkter und sicherer aus dem eigenen Haus", sagte Kamieth. Dazu kämen Vorteile im Einkauf, in der Infrastruktur, in der Forschung.
Die Konsolidierung der Chemieindustrie kommt nach den Worten des BASF-Chefs unvermeidlich: "Die Frage ist: Gestalten wir das selbst?" Ein Zusammenschluss von BASF und Evonik wäre eine starke deutsche Antwort auf den globalen Wettbewerb.
Den Evonik-Beschäftigten versicherte Kamieth, dass betriebsbedingte Kündigungen bis 2032 ausgeschlossen sind. "Tarifverträge und Sozialpartnerschaft bleiben unangetastet", sagte er.
In Essen bleibe mindestens ein Vorstandsressort und die Leitung von Geschäfts- und Funktionseinheiten. "Wir werden prüfen, welche gemeinsamen Aktivitäten wir von Essen aus führen könnten. Wir möchten NRW als Forschungs- und Entwicklungsstandort stärken", so Kamieth.
Nicht ausgemacht für den BASF-Chef ist der von Evonik geplante Verkauf des unternehmenseigenen Chemieparkbetreibers Syneqt mit rund 3.500 Beschäftigten. "Wir glauben, dass wir die Parks in Marl und Wesseling selbst auch weiter betreiben könnten", sagte Kamieth.
"Wir sind bereit für Gespräche", so der BASF-Chef. "Einen Zusammenschluss wird es aber nicht um jeden Preis geben", fügte er mit Verweis auf die eigenen Aktionäre hinzu.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 22, 2026 09:45 ET (13:45 GMT)
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu BASF
|
17:58
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)
|
16:29
|BASF Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BASF (finanzen.ch)
|
12:29
|BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt (finanzen.ch)
|
09:29
|BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag gesucht (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Evonik-Aktie unter Druck: Prüfungen für US-Grossübernahme liefen vor BASF-Interesse (AWP)
|
22.10.26
|BASF wirbt für Evonik-Übernahme - Essen soll Standort mit mindestens einem Vorstand bleiben (Dow Jones)
Analysen zu Evonik AG
|05.10.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Relativ ruhiger Wochenausklang -- SMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.