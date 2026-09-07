BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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07.09.2026 12:43:00
BASF: Wie Ex-Vorständin Melanie Maas-Brunner beim Stifterverband wirken will
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
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