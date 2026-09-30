BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.09.2026 10:54:00
BASF: Warum die RAG-Stiftung Evonik losschlagen könnte
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu BASF
|
09:29
|BASF Aktie News: BASF gewinnt am Vormittag an Boden (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start fester (finanzen.ch)
|
29.09.26
|BASF Aktie News: BASF am Dienstagnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|DZ BANK verleiht BASF-Aktie Kaufen in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
29.09.26
|BASF Aktie News: BASF gewinnt am Dienstagmittag an Boden (finanzen.ch)
|
28.09.26
|BASF should take another crack at chemicals M&A (Financial Times)
|
28.09.26
|BASF: Evonik schlägt Übernahmeangebot aus (Spiegel Online)
Analysen zu BASF
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag mit Gewinnen. Der deutsche Aktienmärkt pendelt um die Nulllinie. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.