Apple Aktie 908440 / US0378331005
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04.09.2026 07:48:00
BASF verklagt Apple wegen Patentverletzung
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Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
03.09.26
|Apple Aktie News: Apple am Donnerstagabend mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Apple Aktie News: Apple gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
02.09.26
|NVIDIA-Aktie: Historischer Apple-Vergleich weckt Hoffnung auf neuen Kursboom (finanzen.ch)
|
02.09.26
|'Lake America': Apple folgt Trumps Umbenennung - Aktie gibt nach (AWP)
|
02.09.26
|Tim Cook handed $47mn pay deal as Apple’s executive chair (Financial Times)
|
01.09.26
|Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
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❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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