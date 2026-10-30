BASF SE Cert Deposito Arg Repr 05: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BASF SE Cert Deposito Arg Repr 05 lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 155.30 ARS, nach 147.49 ARS im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26.91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28’230.55 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22’244.88 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch