13.01.2026 13:28:40

BASF kauft Anbieter biologischer Lösungen gegen Schadinsekten

DOW JONES--Die BASF-Agrartochter verstärkt ihr Geschäft mit einem Anbieter von biologischen Lösungen gegen Schadinsekten. BASF Agricultural Solutions übernimmt dazu das im texanischen Fort Worth ansässige Unternehmen AgBiTech von der Private-Equity-Gesellschaft Paine Schwartz Partners und weiteren Anteilseignern, wie es in einer Mitteilung des Chemiekonzerns heisst. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

AgBiTech bietet Landwirten beim Anbau von Sojabohnen, Mais und Baumwolle die Nucleopolyhedrovirus-Technologie zur Kontrolle von Schadinsekten auf Basis natürlich vorkommender Viren an. Das Unternehmen unterhält Standorte in Brasilien, den USA und Australien. Die Transaktion soll in der ersten Jahreshälfte über die Bühne gehen.

BASF will seine Agrartochter bis 2027 börsenreif machen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 07:29 ET (12:29 GMT)