Basf India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Basf India hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 14.30 INR gegenüber 24.80 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Basf India 48.32 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19.45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40.45 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch