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23.10.2026 13:53:40

BASF erhöht Offerte für Evonik - Agentur

Evonik
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DOW JONES--BASF hat einem Agenturbericht zufolge die Offerte für Evonik erhöht. Wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, bietet der Ludwigshafener Konzern nun rund 24 Euro je Aktie. Evonik werde damit mit mehr als 11 Milliarden Euro bewertet. Bei dem vorherigen Gebot sei Evonik mit rund 10,3 Milliarden Euro bewertet worden.

Das nachgebesserte Angebot enthalte Garantien für Arbeitsplätze und Produktionsstandorte bei Evonik. Zudem solle die Konzernzentrale in Essen weiterhin ein wichtiger Standort für ein zusammengeschlossenes Unternehmen bleiben, so Bloomberg.

Ein Sprecher von BASF wollte sich zu den Informationen nicht äussern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2026 07:54 ET (11:54 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

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Short 15’368.54 13.86 SIBJOU
Short 15’949.45 8.87 SZB73U
SMI-Kurs: 14’487.48 23.10.2026 13:52:42
Long 13’851.26 19.79 SOE7BU
Long 13’537.85 13.99 SGBWIU
Long 12’957.91 8.98 SI7B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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