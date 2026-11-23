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23.11.2026 13:04:00
BASF: Batterierecycling geht an Aachener Recyclingfirma Cylib
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu BASF
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14:04
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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14:04
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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12:29
|BASF Aktie News: BASF am Mittag fester (finanzen.ch)
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09:29
|BASF Aktie News: BASF am Vormittag im Aufwind (finanzen.ch)
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20.11.26
|BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
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19.11.26
|Analyse: So bewertet Bernstein Research die BASF-Aktie (finanzen.ch)
Analysen zu BASF
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US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.