|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktienanalyse
|
10.11.2026 10:49:44
BASF-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) stuft Aktie mit Hold ein
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Sebastian Bray hat eine umfassende Analyse des BASF-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF nach einer Investorenveranstaltung in New York mit einem Kursziel von 51,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Konzernchef Markus Kamieth habe den Eindruck vermittelt, dass das kurzfristige Geschäft robust verlaufe, schrieb Sebastian Bray am Dienstag in seiner Nachbetrachtung. Es herrsche jedoch eine gewisse Unsicherheit darüber, ob die vom Iran-Krieg getriebene Profitabilität im Bereich der Upstream-Chemikalien auch 2027 wieder erreicht werden könne. Die Messlatte für das kommende Jahr liege hoch, doch der Fokus liege vor allem auf einem möglichen Evonik-Deal. Die Spekulationen darüber dürften noch einige Monate ohne eine Entscheidung anhalten.
Aktieninformation im Fokus: Die BASF-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Empfehlung
Die Aktie legte um 10:33 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.7 Prozent auf 54.24 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 5.05 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 154’480 BASF-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 27.3 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu BASF
|
09:29
|BASF Aktie News: BASF am Vormittag gefragt (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 stärker (finanzen.ch)
|
09.11.26
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.11.26
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.11.26
|BASF Aktie News: BASF am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu BASF
|09:55
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:55
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:55
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp unter Allzeithoch -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.