BASF-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) stuft Aktie mit Hold ein

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF nach einer Investorenveranstaltung in New York mit einem Kursziel von 51,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Konzernchef Markus Kamieth habe den Eindruck vermittelt, dass das kurzfristige Geschäft robust verlaufe, schrieb Sebastian Bray am Dienstag in seiner Nachbetrachtung. Es herrsche jedoch eine gewisse Unsicherheit darüber, ob die vom Iran-Krieg getriebene Profitabilität im Bereich der Upstream-Chemikalien auch 2027 wieder erreicht werden könne. Die Messlatte für das kommende Jahr liege hoch, doch der Fokus liege vor allem auf einem möglichen Evonik-Deal. Die Spekulationen darüber dürften noch einige Monate ohne eine Entscheidung anhalten.

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Die Aktie legte um 10:33 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.7 Prozent auf 54.24 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 5.05 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 154’480 BASF-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 27.3 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:11 / GMT

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