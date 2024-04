BASF-Analyse: Baader Bank stuft BASF-Aktie mit Add ein

Die Baader Bank hat BASF nach Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Chemiekonzern sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das laufende Quartal und das Gesamtjahr seien die Ludwigshafener aber vorsichtig, da das erste Quartal vom Aufbau von Lagerbeständen geprägt gewesen sei.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:06 Uhr ging es um 1.7 Prozent auf 50.44 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 5.08 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 2’319’703 BASF-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2024 kletterte der Anteilsschein um 3.4 Prozent nach oben. Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

