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11.11.2026 20:34:00
BASF-Aktie: Neue MDI-Anlage in Louisiana geht in Betrieb
BASF baut seine Produktionskapazitäten in Nordamerika mit einer milliardenschweren Investition aus. Der Chemiekonzern stärkt damit seine Präsenz in einem wichtigen Auslandsmarkt und setzt auf eine engere Anbindung an seine Kunden.
Mit der Investition verdoppele BASF seine jährliche Produktionskapazität für den Rohstoff MDI annähernd auf rund 600.000 Tonnen. MDI ist wichtig für die Herstellung von Kunststoffen, die in Bereichen wie Bau, Haushaltsgeräte, Transport, Autos, Schuhe und Möbel zum Einsatz kommen. Das verbessert die Energieeffizienz, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit von Produkten - etwa bei Isolierung, Wärmedämmung und Leichtbau. Die zusätzlichen Kapazitäten in Geismar festige die Position von BASF als MDI-Lieferant in Nordamerika.
Als Teil der Erweiterung hat BASF zudem die Produktionskapazität von Anilin in Geismar erhöht. Damit könne man nordamerikanische Kunden aus den Bereichen Pflanzenschutzmittel, Kautschuk sowie Farbstoffe und Pigmente besser bedienen.
BASF-Chef Kamieth: Produktion näher an Kunden bringen
"Die Vereinigten Staaten sind seit langem ein Schlüsselmarkt für BASF", sagte Vorstandschef Markus Kamieth bei der Feier. "Mit unserer neuen MDI-Anlage im industriellen Grossmassstab in Geismar stärken wir unsere Kerngeschäfte, treiben Innovationen voran und bringen unsere Produktion näher zu unseren Kunden."
In Geismar in Louisiana ist BASF schon seit Jahrzehnten präsent. Dort befindet sich der grösste Verbundstandort des Ludwigshafener Chemieriesen in den Vereinigten Staaten. Die USA sind für BASF als Absatzmarkt und Produktionsort unverzichtbar: Der Konzern betreibt dort mehr als 150 Standorte in 40 Bundesstaaten. Im vergangenen Jahr trugen die USA rund 13 Milliarden Euro zum Gesamtumsatz von BASF bei von knapp 60 Milliarden Euro.
LUDWIGSHAFEN/GEISMAR (awp international)
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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