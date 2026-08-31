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BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

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31.08.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF am Montagvormittag gefragt

BASF Aktie News: BASF am Montagvormittag gefragt

Die Aktie von BASF zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 53,19 EUR.

BASF
49.87 CHF 1.22%
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Die BASF-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 53,19 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'442 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 53,23 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,83 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 175'003 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 55,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.04.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 3,50 Prozent wieder erreichen. Am 05.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 28,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,27 EUR ausgeschüttet werden. BASF gewährte am 15.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.21 Mrd. EUR im Vergleich zu 15.77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,06 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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