BASF Aktie News: BASF gewinnt am Nachmittag an Boden

Die BASF-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 53,39 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'334 Punkten tendiert. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 53,53 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,83 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 729'513 BASF-Aktien.

Am 14.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,05 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 3,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,48 EUR am 05.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,27 EUR ausgeschüttet werden. Am 15.07.2026 lud BASF zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.21 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.77 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2026 3,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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