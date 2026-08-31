BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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31.08.2026 12:29:00
BASF Aktie News: BASF am Montagmittag im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 53,12 EUR.
Das Papier von BASF legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 53,12 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'348 Punkten notiert. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 53,27 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,83 EUR. Zuletzt wechselten 414'779 BASF-Aktien den Besitzer.
Am 14.04.2026 markierte das Papier bei 55,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Bei 41,48 EUR fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,91 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem BASF seine Aktionäre 2025 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 15.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.21 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte BASF die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,06 EUR je BASF-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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