BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag fester

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 53,48 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'920 Punkten tendiert. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,74 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,62 EUR. Zuletzt wechselten 73'503 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 14.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,05 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2025 Kursverluste bis auf 41,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 22,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,26 EUR. Am 28.10.2026 lud BASF zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es stand ein EPS von 0,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 0,19 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.36 Mrd. EUR – ein Plus von 14,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 14.33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BASF am 26.02.2027 präsentieren. Am 03.11.2027 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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