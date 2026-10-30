BASF Aktie News: BASF verteidigt am Freitagnachmittag Tendenz

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die BASF-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 53,31 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 25'829 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 53,74 EUR. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 53,03 EUR. Bei 53,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 552'648 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 14.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,05 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 3,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2025 bei 41,48 EUR. Mit Abgaben von 22,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,26 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 28.10.2026. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,19 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.36 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BASF einen Umsatz von 14.33 Mrd. EUR eingefahren.

Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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