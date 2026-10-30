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30.10.2026 12:29:00
BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 53,21 EUR nach.
Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 53,21 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'908 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 53,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 282'730 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 14.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,46 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2025 auf bis zu 41,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 28,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,26 EUR aus. Am 28.10.2026 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,18 Prozent auf 16.36 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,20 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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