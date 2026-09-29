BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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29.09.2026 09:29:00
BASF Aktie News: BASF tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 50,25 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Bei der BASF-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 50,25 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'365 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 50,28 EUR. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 50,01 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 42'797 Stück.
Am 14.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,05 EUR an. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 8,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,48 EUR am 05.11.2025. Mit Abgaben von 17,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,27 EUR. Am 15.07.2026 äusserte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.77 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.21 Mrd. EUR ausgewiesen.
BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,07 EUR je BASF-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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