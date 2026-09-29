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BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

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29.09.2026 16:29:00

BASF Aktie News: BASF am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

BASF Aktie News: BASF am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 50,13 EUR.

BASF
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Um 16:28 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 50,13 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'513 Punkten notiert. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,85 EUR nach. Bei 50,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 495'308 BASF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 55,05 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2025 (41,48 EUR). Mit einem Kursverlust von 17,26 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 15.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 17.21 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,07 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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