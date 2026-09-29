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BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

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29.09.2026 12:29:00

BASF Aktie News: BASF gewinnt am Dienstagmittag an Boden

BASF Aktie News: BASF gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 50,65 EUR.

BASF
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Das Papier von BASF legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 50,65 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'525 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 50,75 EUR. Bei 50,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 205'299 Aktien.

Bei 55,05 EUR markierte der Titel am 14.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,69 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2025 (41,48 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 18,10 Prozent wieder erreichen.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Am 15.07.2026 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,78 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.21 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BASF einen Umsatz von 15.77 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von BASF.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,07 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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