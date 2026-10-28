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28.10.2026 09:29:00
BASF Aktie News: BASF reagiert am Vormittag positiv
Die Aktie von BASF gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 52,41 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 52,41 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'598 Punkten tendiert. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 52,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,87 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 117'530 BASF-Aktien.
Bei 55,05 EUR markierte der Titel am 14.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 4,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,26 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte BASF am 15.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,78 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.21 Mrd. EUR im Vergleich zu 15.77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,12 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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