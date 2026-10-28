BASF Aktie News: BASF macht am Nachmittag Boden gut

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 16:28 Uhr 0,6 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'683 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 52,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,87 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 1'016'986 Stück.

Am 14.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,96 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,48 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 26,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,26 EUR aus. BASF veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,78 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.21 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.77 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,12 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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