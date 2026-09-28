BASF Aktie News: BASF tendiert am Montagvormittag nordwärts

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 09:28 Uhr 0,3 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'450 Punkten liegt. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 50,70 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 99'680 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 14.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2025 bei 41,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,01 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 15.07.2026. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.21 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.77 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. BASF dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,07 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Paukenschlag im Chemiesektor? BASF will Evonik Berichten zufolge übernehmen - Aktien uneins

JP Morgan Chase & Co. verleiht BASF-Aktie Underweight in jüngster Analyse

Chemie-Expansion: BASF blickt auf Standort Indien - Aktie in Grün