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28.08.2026 16:29:00

BASF Aktie News: BASF gewinnt am Freitagnachmittag

BASF Aktie News: BASF gewinnt am Freitagnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 52,40 EUR nach oben.

BASF
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Das Papier von BASF konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 52,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'498 Punkten steht. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 52,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 51,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 607'882 BASF-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.04.2026 auf bis zu 55,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 5,06 Prozent wieder erreichen. Am 05.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,48 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 20,84 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,27 EUR ausgeschüttet werden. BASF liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 17.21 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BASF 15.77 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2026 3,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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