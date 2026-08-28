BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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28.08.2026 12:29:00
BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Freitagmittag fester
Die Aktie von BASF gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 52,25 EUR.
Das Papier von BASF legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 52,25 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'520 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 52,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 316'462 BASF-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 14.04.2026 auf bis zu 55,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,36 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2025 auf bis zu 41,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,27 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte BASF am 15.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,78 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 17.21 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 15.77 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 03.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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