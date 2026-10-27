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27.10.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Kurseinbussen

BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 51,95 EUR ab.

BASF
47.93 CHF -0.52%
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Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 51,95 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'345 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,84 EUR aus. Mit einem Wert von 51,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34'455 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.04.2026 erreicht. 5,97 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 41,48 EUR fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,15 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,26 EUR. BASF liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,78 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 17.21 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BASF 15.77 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2026 3,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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