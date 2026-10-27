BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 52,30 EUR nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'591 Punkten steht. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 52,36 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 609'017 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 55,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.04.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Bei einem Wert von 41,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2025). Mit Abgaben von 20,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,26 EUR je BASF-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 15.07.2026. Das EPS wurde auf 4,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.21 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.77 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte BASF die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BASF-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

BASF-Aktie: Herabstufung durch Deutsche Bank AG

BASF erhöht Übernahmeangebot für Evonik - Aktien im Blick