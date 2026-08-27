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BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

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27.08.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Verlusten

BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 51,59 EUR.

BASF
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Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 51,59 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'324 Punkten steht. Bei 51,35 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 41'439 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 14.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 6,29 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2025 bei 41,48 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 19,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,27 EUR je BASF-Aktie. Am 15.07.2026 lud BASF zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,78 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 17.21 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,06 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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