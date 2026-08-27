BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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27.08.2026 16:29:00
BASF Aktie News: BASF wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 51,05 EUR abwärts.
Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 51,05 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'242 Punkten liegt. Bei 51,04 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 51,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 347'668 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 14.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,05 EUR an. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 7,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 18,75 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR aus. BASF liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.21 Mrd. EUR – ein Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.
In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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