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BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

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27.08.2026 12:29:00

BASF Aktie News: BASF verbilligt sich am Donnerstagmittag

BASF Aktie News: BASF verbilligt sich am Donnerstagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 51,49 EUR ab.

BASF
48.51 CHF -0.37%
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Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 51,49 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'355 Punkten steht. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,22 EUR nach. Bei 51,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 161'720 Stück gehandelt.

Am 14.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,91 Prozent. Bei 41,48 EUR fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,27 EUR. Am 15.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,78 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 17.21 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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