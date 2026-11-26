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26.11.2026 09:29:00
BASF Aktie News: BASF reagiert am Vormittag positiv
Die Aktie von BASF zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 49,64 EUR.
Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 49,64 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'149 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 49,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,56 EUR. Zuletzt wechselten 63'772 BASF-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 56,56 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 13,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,68 EUR. Dieser Wert wurde am 04.12.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 14,01 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem BASF seine Aktionäre 2025 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR je Aktie ausschütten. BASF veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,19 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.36 Mrd. EUR im Vergleich zu 14.33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2026 3,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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