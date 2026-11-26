Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,0 Prozent auf 50,18 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'242 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 50,27 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 49,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 555'665 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 56,56 EUR. Mit einem Zuwachs von 12,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,68 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 17,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 28.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.36 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 14.33 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,30 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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