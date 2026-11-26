Die BASF-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 50,11 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'166 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 50,21 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,56 EUR. Bisher wurden via XETRA 326'627 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 14,83 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. BASF liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.36 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.33 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2026 3,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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