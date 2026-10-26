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26.10.2026 09:29:00
BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BASF. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 52,02 EUR.
Die BASF-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 52,02 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'266 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,50 EUR aus. Mit einem Wert von 51,93 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 142'398 BASF-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,05 EUR) erklomm das Papier am 14.04.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,82 Prozent. Bei 41,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 20,26 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,26 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 15.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,78 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.77 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.21 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 vorlegen. Am 03.11.2027 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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